A primeira entrevista de Meghan Markle após o casamento com Harry

Meghan Markle faz parte de um conjunto de pessoas ouvidas para um documentário sobre a rainha Isabel II de Inglaterra. "Queen of the World" ("Rainha do Mundo", em tradução livre) será emitido no canal britânico ITV.

O canal ITV está a preparar uma série documental sobre a monarca do Reino Unido. Com a data de estreia ainda por anunciar, estão garantidos, para já, depoimentos da família real, incluindo de Meghan Markle.

O trabalho será emitido no canal ITV e, diz o jornal "Daily Mail", tratar-se de um trabalho "sem precedentes" centrado no papel que Isabel II tem a nível mundial.

O site da estação refere que "Queen of the World" mostrará momentos vividos nos bastidores do Palácio de Buckingham, não apenas com a rainha mas também com o seu fllho, o príncipe Carlos, e os netos William e Harry e as respetivas mulheres, Kate Middleton e Meghan Markle.

"A rainha é uma figura única no cenário mundial, com uma experiência profunda, tendo-se encontrado com mais líderes globais do que qualquer outro monarca britânico e servindo mais do que todos eles. Este filme é uma rara oportunidade para ver Sua Majestade de perto e nos bastidores deste papel, o que significa muito para ela", diz o responsável, Jo Clinton-Davis.

"A rainha é a monarca mais viajada da história e tem sido fascinante ver como ela tem transmitido a sua experiência às gerações mais jovens da família real", acrescenta o diretor criativo e produtor executivo, Nicolas Kent. "Com os duques de Sussex prestes a embarcarem numa visita pela Austrália, Nova Zelândia e [ilhas do] Pacífico, exatamente 65 anos depois da primeira viagem da Commonwealth, esta série não poderia ser mais oportuna", termina.