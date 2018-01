A primeira fotografia de 2018 de Ronaldo é ao lado de Georgina

Ana Filipe Silveira Ontem às 16:31 Facebook

Uma imagem vale mais que mil palavras. E é sem palavras que Cristiano Ronaldo dá as boas vindas ao novo ano. O craque publicou no seu Instagram uma fotografia com a protagonista de parte das suas conquistas em 2017: a namorada, Georgina Rodríguez.

O ano que agora terminou foi de glória para Cristiano Ronaldo. O jogador português, de 32 anos, foi pai em dose tripla, de Eva, Mateo e Alana Martina, ganhou a sua quinta Bola de Ouro, conquistou o título europeu de clubes pela quarta vez e consolidou a relação com a modelo espanhola Georgina Rodríguez, de 23 anos.

E foi precisamente ao lado da namorada que CR7 fez questão de assinalar a passagem para o novo ano, partilhando com os seus 118 milhões de seguidores uma fotografia no primeiro dia do ano.

A imagem, que o craque legendou apenas com um coração, conta já com quatro milhões de "gostos" e mais de 27 mil comentários. "Feliz ano novo, casal mais lindo do mundo", comentou uma seguidora de CR7.