A promessa de William a Diana um ano antes da morte da princesa

O processo de divórcio entre o príncipe Carlos e Diana, que durou quatro anos, gerou controvérsia uma vez que o príncipe de Inglaterra não queria que Diana continuasse a gozar do "título" de realeza. Com 14 anos, à época, William, filho mais velho do casal, prometeu à mãe de que lhe devolveria o título nobiliárquico quando fosse rei.

Um ano antes da morte de Lady Di, mãe de William e Harry, numa noite em que Diana estava aborrecida pela perda do título de "Alteza Real", William, príncipe de Cambridge, abraçou a mãe e disse uma frase que ainda hoje não é esquecida. "Não te preocupes, mãe. Vou devolver-te o título um dia quando for rei", conta Paul Burrell, antigo mordomo de Diana, no livro intitulado "Royal Duty", no qual retrata momentos da vida da princesa.

A promessa resultou do facto de o príncipe de Gales não querer que Diana mantivesse o título de família real. Lady Di, porém, defendia-se com o facto de ser mãe do futuro herdeiro do trono, o príncipe William. Segundo o "New York Times" nem a rainha Isabel II se opunha à vontade da ex-mulher de Carlos. Diana, contudo, acabaria mesmo por manter o título de "Alteza Real" e conhecer outro, o de "princesa do povo". Durante a vida, sempre esteve ligada a ações de caridade.

Recentemente, e quando fez 20 anos da sua morte num acidente de carro em Paris, a 31 de agosto de 1997, o neto da monarca britânica relembrou a mãe com saudade. Numa visita a um hospital de Lutton, disse a um jovem de 14 anos que acabara de perder a mãe que todos os dias sentia falta de Diana. "O tempo torna tudo mais fácil", acrescentou ainda William.