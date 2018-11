A reação de Victoria Beckham à digressão das Spice Girls

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:48 Facebook

Começaram a delinear o seu regresso no início deste ano e anunciaram esta segunda-feira a sua digressão, primeiro pelo Reino Unido e depois alargada a outros países. As Spice Girls estão oficialmente de regresso, mas sem Victoria Beckham.

Serão apenas Emma "Baby" Bunton, Geri "Ginger" Halliwell, Mel "Sporty" Chisholm e Mel "Scary" Brown a subir aos palcos a partir de 1 de junho do próximo ano. A mulher de David Beckham ficou afastada da reunião, alegadamente para se dedicar ao universo da moda.

Na sequência do anúncio oficial do regresso do grupo pop, Victoria aproveitou para reafirmar, através das redes sociais, que não vai juntar-se à banda, embora esta tenha sido "uma parte muito importante da sua vida".

Às companheiras, deseja "amor e diversão" aquando do regresso aos palcos. "Sei que elas vão dar espetáculos fantásticos e que os fãs [das Spice Girls] do passado e do presente vão divertir-se", acrescentou.

Recorde-se que Victoria trabalha há dez anos na sua própria marca de roupa, da qual é diretora criativa.