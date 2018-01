A reação do marido de Carolina Patrocínio à chegada do terceiro filho

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:37, atualizado às 15:39 Facebook

Carolina Patrocínio revelou, esta sexta-feira, estar grávida pela terceira vez, já no sexto mês de gestação. Agora, foi a vez de o marido, Gonçalo Uva, reagir publicamente à chegada de mais um membro à família.

Foi com humor que o jogador de râguebi falou sobre a notícia que marca o ano de 2018 para o seu seio familiar. No Instagram, Gonçalo Uva publicou, este sábado, uma fotografia com as duas filhas ao colo, comentando o crescimento da "família numerosa", como descreve.

"Em março passaremos a ser cinco e vou ter de treinar para aguentar com mais um bebé ao colo", escreveu, em tom de brincadeira, o marido de Carolina Patrocínio na legenda da imagem.

Gonçalo aproveitou ainda para, na mesma publicação, elogiar a apresentadora, de 30 anos, que mantém uma excelente forma física a pouco mais de dois meses de dar à luz, referindo-se à mulher como "a melhor".

O casal, que oficializou a relação em julho de 2013, já é pai de Diana, de três anos, e Frederica, de quase dois. Desta vez, Carolina e Gonçalo preferiram não conhecer o sexo do bebé até ao seu nascimento. "Não quisemos saber se é rapaz ou rapariga, apenas que está previsto chegar em março", escreveu esta sexta-feira a comunicadora, no momento em que anunciou publicamente a sua terceira gravidez.