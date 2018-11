A reação insólita da avó de Maria ao anúncio de Goucha

Dúlio Silva Hoje às 14:37 Facebook

Maria Cerqueira Gomes partilhou com o público a reação que a sua avó teve quando a informou de que Manuel Luís Goucha a ia anunciar como a nova apresentadora do programa "Você na TV". "Ok, filha! Vou ligar para a SIC", respondeu-lhe.

"No dia em que Manuel Luís Goucha ia anunciar quem o ia acompanhar" no "talk show" matutino da TVI, começou por escreveu a ainda profissional do Porto Canal nas redes sociais, a portuense ligou à sua avó para lhe dar conta da boa-nova.

Disse-lhe: "Vózinha, o Goucha vai dizer hoje". A resposta que recebeu da familiar prova porque Maria Cerqueira Gomes a considera "o despiste em pessoa": "Ok, filha! Vou ligar para a SIC". "Vó... é na TVI", retorquiu a neta.

Horas antes, a futura parceira de Manuel Luís Goucha revelava, também no Instagram, o seu estado de espírito, um dia depois do anúncio que a oficializou como sucessora de Cristina Ferreira. "Pé ante pé. A estrada é longa!", escreveu a apresentadora na legenda de uma imagem sua em que se mostra "rumo a 2019" - será no primeiro mês do próximo ano que Maria se estreará na antena da TVI.

Nova estrela de Queluz de Baixo já é um fenómeno nas redes sociais

Em apenas 24 horas, Maria Cerqueira Gomes quase duplicou o número de fãs naquela plataforma da Internet. Antes do anúncio de Manuel Luís Goucha, a apresentadora tinha qualquer coisa como 39 mil seguidores no Instagram. Agora, soma mais de 77 mil.