A resposta de Rui que fez Goucha rir

Manhã de sábado tranquila para Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira. A estrela do entretenimento da TVI partilhou com os seguidores imagens captadas no seu monte alentejano. O protagonista é o marido.

"O que estás a fazer?", questiona o apresentador ao companheiro de longa data. A resposta é pronta: "Estou a limpar os canteiros". Assim começa o vídeo partilhado por Manuel Luís Goucha, este sábado de manhã, no Instagram, rede social em que se tem mostrado muito ativo nos últimos tempos.

As imagens, nas quais reina a boa disposição característica do casal, servem para mostrar "cada um" na "sua tarefa". Mas, e uma vez mais em jeito de brincadeira, parece não haver consenso quanto à "tarefa" desempenhada pelo anfitrião - agora o único, com a saída de Cristina Ferreira para a SIC - do programa "Você na TV".

É que se Goucha diz que ele tira fotografias enquanto o marido trabalha, Rui discorda e atira: "Tiras fotografias, que é como quem diz... Tu trabalhas... para o bronze!" O apresentador lança uma gargalhada.