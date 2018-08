Abramovich em dificuldades para permanecer no Reino Unido

DS 22 Maio 2018 às 17:14 Facebook

Roman Abramovich é um dos homens mais ricos do Reino Unido, mas nas últimas semanas as dificuldades para o dono do Chelsea permanecer no país têm sido muitas. E tudo por causa do atraso na renovação do visto.

Segundo alguns órgãos de comunicação britânicos, o atraso na renovação deve-se à guerra diplomática entre o Reino Unido e a Rússia, depois do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal em terreno britânico.

De recordar que o russo Abramovich, dono do Chelsea desde 2003, é amigo próximo do presidente Vladimir Putin e um dos magnatas mais bem posicionados no Kremlin. Além do clube londrino, é proprietário da Evraz, a maior produtora de aço da Rússia, e da Norilsk Nickel, que se dedica à produção de metal.

A ausência do multimilionário na final da Taça de Inglaterra, no passado sábado, frente ao Manchester United veio alimentar as dúvidas em torno do seu paradeiro. A Suíça e a própria capital russa têm sido apontadas como cenários possíveis para a atual localização de Abramovich.

O jornal russo "The Bell" já se referiu ao caso que rodeia o atraso na renovação como um "mistério" e que deve ser muito difícil para o empresário não poder estar junto do seu clube. Ainda assim, não há nada que aponte para que o visto não venha a ser autorizado.

Em março, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, disse que os russos que enriqueceram graças a Putin poderiam ser investigados pelas autoridades. No mesmo mês, o governo anunciou que iria analisar os vistos para investidores estrangeiros.

A Millhouse, a empresa que gere os ativos de Abramovich, não prestou qualquer esclarecimento sobre esta matéria, à semelhança do Chelsea, que também não se pronunciou.

Roman Abramovich é considerado pela revista "Forbes" como o 140.º homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 10 mil milhões de dólares (mais de 8 mil e 500 milhões de euros).