Adele veste-se de "padre" e celebra casamento no jardim de sua casa

Adele vestiu-se de "padre" e obteve a permissão para celebrar a união do apresentador britânico Alan Carr com Paul Drayton. A cantora é uma das melhores amigas de Carr e disponibilizou o jardim de sua casa para a cerimónia.

Em entrevista ao programa de televisão britânico "This Morning", do canal ITV, o apresentador e comediante revelou alguns pormenores do seu casamento com Paul Drayton. Além de se ter realizado no jardim da casa de Adele em Los Angeles, foi a própria cantora a organizar e a celebrar a cerimónia.

"Ela conhece-me a mim e ao Paul há muito tempo e disse-me: 'Deixa-me organizar o teu dia especial, deixa-me tratar de tudo'", revelou. "Ela fez tudo, foi ordenada e casou-nos (...). Foi o melhor dia da minha vida."

Como se não bastasse, Adele ainda cantou na cerimónia e levou os noivos até Las Vegas para assistir a um concerto de Céline Dion. O casamento era para ser mantido em segredo mas, uma vez que o próprio noivo quebrou o sigilo, Adele partilhou no seu perfil de Instagram uma fotografia da batina que usou na cerimónia.

"Casei dois dos meus melhores amigos em janeiro. Vocês conhecem-me: qualquer desculpa serve para me disfarçar...", pode ler-se na legenda da imagem.