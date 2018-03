Adrien Silva é pai pela terceira vez e mostra a filha ao mundo

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Depois de ter sido pai pela terceira vez, no domingo, Adrien Silva publicou, nas redes sociais, uma fotografia com a mulher, Margarida Neuparth, e os três filhos.

Na legenda da fotografia, partilhada no Facebook, o internacional português, de 28 anos, expressa a felicidade que sente por esta nova conquista na sua vida: "Bem-vinda, Maria Clara. Orgulhoso e apaixonado. A nossa família cresceu ontem (domingo), às 15h10".

A reação dos fãs não se fez esperar, fazendo com que a publicação registasse, em menos de um dia, mais de dez mil gostos. "Parabéns ao Capitão e a toda a família", pode ler-se entre as muitas felicitações ao jogador.

Adrien Silva foi contratado pelo Leicester ao Sporting, no verão passado, mas devido a um atraso na inscrição, ficou impedido de jogar até janeiro, quando se estreou no clube inglês com uma vitória por 3-0 frente ao Huddersfield.