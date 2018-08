Agente de Jet Li garante que o ator está "completamente bem"

23 Maio 2018 às 16:02 Facebook

Aos 55 anos, Jet Li surgiu irreconhecível numa fotografia devido aos problemas de saúde de que sofre há vários anos. Os fãs ficaram preocupados, mas o empresário do ator já veio esclarecer a situação.

Numa fotografia partilhada, esta terça-feira, pelo revista "The Hollywood Reporter", o ator de "Os Mercenários" surgiu quase sem cabelo, de rosto enrugado e magro. Comparada com a forma física com que habituou os fãs, as diferenças de Jet Li são notórias.

A aparência do artista marcial causou preocupação entre os seus seguidores, que foram enviando mensagens de melhoras. Em declarações ao jornal "USA Today", o agente do ator, Steven Chasman, agradeceu a preocupação e esclareceu o que se passa com o intérprete.

"Apreciamos a preocupação de todos, mas o Jet está completamente bem", afirmou o empresário, acrescentado que "não há nada de errado com ele".

Em 2013, o artista chinês revelou que sofria de problemas de coração e de hipertiroidismo, mas Steven afirma não existir "nenhuma doença fatal" e que Jet Li "está em ótima forma".

Sobre a fotografia em questão, o empresário afirma que se está a fazer interpretações erradas e mostrou uma imagem recente do ator. "Se me tirasse uma fotografia com o ângulo errado e na hora errada do dia, eu também poderia parecer frágil", concluiu.