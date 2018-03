Dúlio Silva Hoje às 17:48 Facebook

O cantor e produtor musical Agir partilhou uma mensagem nas redes sociais para assinalar o aniversário da mulher, Catarina Gama, que se celebra esta quinta-feira. Os dois estão casados há seis meses.

O músico, de 29 anos, dividiu com a vasta legião de fãs presentes no Instagram uma fotografia da companheira, sublinhando, com a mensagem que a acompanha, o amor que nutre pela cara-metade.

"Hoje (quinta-feira, dia 15), a mais gira faz anos. Espero passar o resto da vida ao teu lado... Te amo!!!", pode ler-se na legenda da publicação. Em poucas horas, o registo já soma mais de 5 mil "gostos".

Dez meses depois de Agir ter pedido Catarina Gama em casamento, no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o par oficializou a sua relação numa cerimónia testemunhada por poucos convidados. Entre eles estavam os pais do cantor, o músico Paulo de Carvalho e a a atriz Helena Isabel.

O enlace pôde ser acompanhado, ainda assim, por todos os fãs de Agir, embora de uma outra forma. O músico tornou pública uma compilação de imagens do dia do matrimónio, que foi sonorizada com um tema da sua autoria e que é dedicado à jovem que conquistou o seu coração.

A canção tem como nome "Minha Flor" e foi lançado em novembro do ano passado. O vídeo, disponibilizado na plataforma YouTube, conta com mais de 5 milhões e 600 mil visualizações.