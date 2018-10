Carolina Morais Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Alec Baldwin revela numa entrevista que, desde que deu vida a Donald Trump no programa "Saturday Night Live", sente-se adorado por "pessoas negras". O desabafo já valeu duras críticas ao ator.

Donald Trump é um alvo recorrente do programa de "sketch comedy" "Saturday Night Live". Nos últimos anos, Alec Baldwin tem sido o responsável por satirizar o presidente dos EUA e, assegura o próprio, esse papel tem contribuído para aumentar a sua base de fãs.

"Não sei como dizer isto, nem quero ser mal interpretado, mas as pessoas negras adoram-me desde que interpretei Trump. Adoram-me. Onde quer que vá, as pessoas negras ficam loucas. Acho que é porque têm mais medo de Trump", admite o ator de 60 anos numa entrevista ao "The Hollywood Reporter".

Não quis ser mal interpretado, mas acabou por ser. É que, assim que a entrevista foi publicada, as redes sociais encheram-se de críticas a Baldwin. "Racista" e "condescendente" foram alguns dos termos utilizados pelos internautas.

Embora não apareça em "Saturday Night Live" desde o início do verão, sabe-se que Alec Baldwin irá regressar - no papel de Donald Trump, claro - na atual 44.ª temporada. Algo que, naturalmente, não irá agradar o chefe de Estado norte-americano, que já se pronunciou publicamente acerca da imitação de que é alvo.

"O Alex Baldwin, cuja carreira medíocre em decadência foi salva pela sua terrível imitação minha no 'SNL', agora diz que imitar-me é agoniante. Alec, é agoniante para aqueles que são obrigados a ver", escreveu Trump no Twitter.

Eis um dos "sketches" em que Alec Baldwin dá vida a Trump: