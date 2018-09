Alexandre Frota condenado a pagar dez mil euros a Chico Buarque

Nuno Azinheira Hoje às 14:21 Facebook

Alexandre Frota, que em 2004 e 2005 trabalhou em Portugal, foi condenado pela Justiça brasileira a pagar cerca de dez mil euros (50 mil reais) a Chico Buarque por danos morais. O ex-ator promete recorrer e diz que não reitera tudo o que disse.

Em causa está uma publicação de Twitter de outubro do ano passado, entretanto apagada por ordem judicial, em que Frota insultava o compositor e cantor e acusava-o de ser ladrão.

Alinhado politicamente à direita, e apoiante da candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, Alexandre Frota também insultou Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso por apoiarem Lula da Silva.

O juiz Rossidelio Lopes da Fonte, da 36.ª Vara Cível do Rio, condenou Frota a pagar dez mil euros de indemnização, acusando o ex-ator de ter feito as ofensas "para agradar a alguns setores políticos".

"Desnecessário repetir no corpo da sentença as expressões que se encontram nos autos (...) Qualquer pessoa pública tem sua esfera de crítica alargada diante das pessoas anónimas na sociedade. Essas críticas podem atingir inclusive seus posicionamentos políticos. O Direito deve rececionar todo o tipo de crítica desde que seja exercido este direito dentro de uma esfera de bom senso e restrito às atividades públicas do criticado. Não é o caso em tela onde a manifestação expressada ultrapassa em muito a crítica pela atuação do autor como artista e como agente político para imputar xingamentos e crimes sem que para isso tenha qualquer prova", escreveu o magistrado.

O advogado João Tancredo, que defendeu o músico brasileiro, considerou que a pena é "pedagógica". "Alexandre Frota busca fazer política destilando ódio e mentiras nas redes sociais. A sociedade brasileira não pode mais tolerar mais esse tipo de condutas e esse é o recado principal da sentença", afirmou, após o julgamento.

Em declarações ao jornal "Folha de São Paulo", Alexandre Frota promete recorrer e garante que não retira nada do que escreveu no Twitter. "Não retiro nada do que falei", disse, proferindo ainda mais insultos.

Alexandre Frota, 54 anos, continua igual a si próprio, sem papas na língua. Antigo ator de novelas (participou em "Roque Santeiro", "Sassaricando", ou "Top Model"), Frota fez fama também na indústria de cinema pornográfico, entre 2004 e 2009.

Em 2004 e 2005 foi contratado pela TVI para integrar o lote de concorrentes dos reality shows "Quinta das Celebridades" e "Primeira Companhia".