Aliança de Cláudia Vieira lança dúvida sobre casamento

Cláudia Vieira e João Alves namoram há aproximadamente quatro anos e o passo seguinte da relação pode já ter sido dado. A dúvida é lançada pelos fãs da atriz, que se encontra de férias em Cuba.

Foi ao lado do empresário portuense que a estrela da SIC partiu à descoberta daquele país da América Latina. A partir de lá, Cláudia Vieira tem encantado os seus seguidores com as fotografias que divide nas redes sociais. Mas houve uma que chamou particularmente a atenção dos internautas.

A ser "Cubana em Havana", como descreveu a atriz da novela "Paixão", Cláudia Vieira deixou-se fotografar com um charuto na mão direita. Na outra, posicionada na cintura, a também apresentadora ostenta uma aliança que despertou a atenção dos seus fãs.

"Casada?", questionou uma admiradora, enquanto outra lhe pergunta se "está em lua-de-mel". "Boas férias ou boa lua-de-mel? É que a Cláudia parece ter uma aliança", observa ainda uma terceira pessoa. "Só me salta à vista uma aliança. Tens novidades?", lê-se ainda.

As questões foram lançadas, mas ainda não obtiveram resposta por parte da atriz. A confirmar-se, Cláudia e João oficializaram a relação ao fim de aproximadamente quatro anos de namoro.

Esta é o segundo relacionamento que se conhece à estrela da SIC, depois do romance com o ator Pedro Teixeira, que chegou ao fim em 2014, após nove anos de vida em comum. O ex-casal é pai de Maria, de oito anos.