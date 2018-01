Três mulheres que fizeram carreira de modelo após amputarem as pernas

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:16, atualizado às 09:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Lauren Wasser amputou a perna esquerda na semana passada, depois de ter feito o mesmo à direita em 2012. A modelo norte-americana não é caso único na indústria da moda. Conheça a história de outras manequins que se tornaram exemplos de superação.

Foi em 2012 que o calvário de Lauren Wasser teve início. A norte-americana contraiu Síndrome do Choque Tóxico (SCT), associada à utilização de tampões higiénicos, e viu a perna direita ser-lhe amputada. Atualmente, está a recuperar da cirurgia de remoção da perna esquerda. A modelo, de 29 anos, tem usado a sua experiência para alertar outras mulheres para o risco da SCT e tem-se apoiado noutras modelos que passaram pelo mesmo, como é o caso de Amy Purdy, essencial para a sua recuperação.

Para ela, as portas do mundo da moda só se abriram depois de ter sido amputada. Aos 19 anos, contraiu uma forma de meningite bacteriana que lhe afetou o sistema circulatório e provocou SCT. A jovem foi obrigada a amputar as duas pernas, além de ter perdido o baço e os rins.

Sete meses depois de receber as próteses, Purdy aventurou-se no snowboard. Começou por competir em provas nacionais, nos Estados Unidos, e atingiu o topo em 2014, ao conquistar a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Inverno. A aventura na moda e na representação já tinha começado em 2003 e Amy Purdy chegou a participar num videoclipe de Madonna. Aos 38 anos, para além de modelo e atleta, Purdy é atriz, escritora e oradora motivacional.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Não durmo zangada"

Outro exemplo de superação é Paola Antonini, de 23 anos. A brasileira perdeu a perna esquerda num acidente de viação em 2014 e transformou o problema numa forma de superar as dificuldades e inspirar os outros, sobretudo via redes sociais. Numa entrevista, a jovem afirmou que existe "uma Paola antes do acidente e uma depois" e que a vida ganhou outro valor: "Mudei muitos valores, coisas em que acreditava e a forma como levo a minha vida. Não durmo zangada com as pessoas. Sou muito mais ativa. Tento aproveitar a vida ao máximo."

Mais do que modelo, Paola é hoje uma influenciadora digital que pretende "passar o bem e motivar". Só no Instagram, a também blogger conta com quase dois milhões de seguidores e faz questão de exibir a sua boa forma física, embora admita que os cuidados com o corpo são hoje muito mais relativos.