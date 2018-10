Amy Schumer anuncia que está grávida

João Manuel Farinha Hoje às 13:09 Facebook

Amy Schumer anunciou esta segunda-feira que está à grávida pela primeira vez. A gravidez é fruto do casamento com o chef de cozinha Chris Fischer.

A atriz e comediante norte-americana anunciou a boa nova de forma original. Schumer começou por publicar no Instagram uma fotomontagem com o seu rosto e o do marido nos corpos do príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle, que também vão ser pais.

De seguida, encaminhou os seguidores para o perfil de uma amiga, a jornalista política Jessica Yellin, que publicou uma lista com os candidatos que a comediante apoia nas eleições legislativas, para o senado e para o congresso norte-americano. No final da lista, uma referência curiosa: "Estou grávida - Amy Schumer."

A artista, de 37 anos, casou-se com o chef de cozinha Chris Fischer em fevereiro e já havia desmentido dois rumores de gravidez, o primeiro pouco depois do casamento e o segundo em julho.