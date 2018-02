Amy Schumer confirma rumores sobre casamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

A comediante Amy Schumer casou-se, esta terça-feira, com Chris Fischer, numa cerimónia que contou com a presença de vários convidados especiais, como os atores Jennifer Lawrence e Jake Gyllenhaal.

Esta quinta-feira, a norte-americana confirmou os rumores de que se tinha casado. Amy Schumer e Chris Fischer deram o nó na passada terça-feira, dia 13 de fevereiro, numa pequena cerimónia perto da praia, em Malibu, no estado da Califórnia.

O enlace foi confirmado através do Instagram, rede social em que Schumer, de 36 anos, partilhou várias fotografias do casamento com o chef de cozinha e autor de livros de culinária, de 37. Os atores Jennifer Lawrence e Jake Gyllenhaal e o comediante Larry David estiveram presentes na celebração, tal como se pode ver pelas primeiras imagens do matrimónio.

Mas não terão sido os únicos. De acordo com o site E! News, Jennifer Aniston, Chelsea Handler ou Jerry Seinfeld também marcaram presença em Malibu.

O casamento terá apanhado de surpresa uma grande parte do público da humorista, uma vez que a relação com Chris Fischer apenas tinha sido confirmada dois dias antes. Amy Schumer tinha publicado uma fotografia a beijar o agora marido, tendo o momento sido registado na festa de anos de Ellen DeGenneres. Segundo a imprensa internacional, o casal namora desde o outono.

Perante o espanto dos fãs, Schumer veio já esclarecer que não está grávida e aproveitou para dizer que não quer prendas de casamento, preferindo que os convidados e amigos contribuam para acabar com a violência através das armas nos Estados Unidos. "Por favor, considerem a hipótese de fazer uma doação ao movimento Everytown, contra a violência através das armas", pode ler-se numas das suas mais recentes publicações no Instagram.