Amy Schumer hospitalizada devido a vómitos intensos na gravidez

Carolina Morais Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

No segundo trimestre da sua primeira gravidez, Amy Schumer foi esta quinta-feira hospitalizada por sofrer de hiperémese gravídica, que se caracteriza por graves e persistentes náuseas e vómitos.

A primeira gravidez de Amy Schumer não está a ser pera doce. Atualmente no seu segundo trimestre, a comediante foi esta quinta-feira hospitalizada devido a persistentes sintomas de hiperémese gravídica, condição que provoca vómitos e náuseas muito intensos. Foi até obrigada a cancelar um espetáculo que tinha marcado no estado do Texas, nos EUA.

"Texas, peço imensa desculpa. Estava ansiosa para este espetáculo, mas tenho de o remarcar. Estou no hospital. Estou bem. O bebé está bem, mas toda a gente que diz que o segundo trimestre é melhor não está a contar a história completa. Tenho estado ainda mais doente. Tenho hiperémese gravídica e é uma porcaria. Sou uma sortuda por estar grávida, mas isto é uma estupidez! Quero enviar muito carinho aos médicos e enfermeiros que tomam tão bem conta de mim e da Tati [a sua cadela]!", escreveu Schumer no Instagram, junto de uma fotografia sua deitada numa cama de hospital.

Este será o primeiro filho da humorista de 37 anos e do seu marido, Chris Fischer. O casal deu o nó em fevereiro deste ano, numa cerimónia íntima em Malibu.

Mas Amy Schumer não é a única figura pública a sofrer de hiperémese gravídica. Kate Middleton, Kim Kardashian e Kelly Clarkson são apenas alguns exemplos de caras bem conhecidas que também passaram as passas do Algarve durante a gravidez.