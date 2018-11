Amy Schumer lança roupa para "mulheres de todas as formas e tamanhos"

Carolina Morais Hoje às 13:16 Facebook

A comediante Amy Schumer prepara-se para lançar, em parceria com a estilista Leesa Evans, uma linha de roupa para "mulheres reais", "de todas as formas e tamanhos".

Dos palcos de "stand up" passou para a televisão, depois para o cinema e, agora, dá os primeiros passos no mundo da moda. Amy Schumer acaba de anunciar o lançamento de uma linha de roupa, em parceria com a sua amiga e estilista Leesa Evans, que será dedicada a "mulheres de todas as formas e tamanhos".

A coleção de 23 peças - intitulada Le Cloud - chegará a 13 de dezembro às lojas da cadeira norte-americana Saks Off Fifth. Dela fazem parte peças essenciais do dia a dia como "tops", calças, saias ou macacões, todos eles feitos a partir de tecidos "que parecem nuvens" - daí o nome.

Mas o que terá motivado Schumer a aventurar-se na moda? "O meu instinto é ser autêntica e quero dar confiança a mulheres de todas as idades e tamanhos para que possam fazer o mesmo. Criámos roupas lindas, confortáveis e práticas que são acessíveis a mulheres reais. Uma cliente de Le Cloud vai sentir-se confiante e poderosa", assegurou a humorista de 37 anos, em conversa com o "site" Women's Wear Daily.

Ela própria reconhece que, ao longo dos anos, sempre teve dificuldades no momento em que decidir que roupas comprar e usar. "Vestir-me sempre foi algo muito stressante para mim. Nunca soube escolher um bom conjunto que me fizesse sentir bem comigo mesma. Tinha a tendência para me vestir mal para que as pessoas soubessem que eu nem sequer estava a tentar."

A sua perspetiva terá mudado quando, nos bastidores do seu filme "Descarrilada", em 2014, conheceu a "stylist" Leesa Evans, que mais tarde se tornou sua consultora pessoal. "Ela ensinou-me proporções, ensinou-me que podia sentir-me confortável noutras coisas além de calças de fato de treino. Ela deu-me ferramentas para me sentir confortável, para sentir que podia atingir o meu potencial máximo e que merecia expor-me ao mundo. Quero passar isso a todas as mulheres", sublinhou Schumer, que está à espera do seu primeiro filho com o marido, Chris Fischer.

Os preços das várias peças variam entre os 38 e os 248 dólares (entre cerca de 34 e 219 euros). Estarão disponíveis todos os tamanhos desde o XS ao XXL.