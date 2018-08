Amy Schumer pede ajuda a Ivanka contra política de imigração nos EUA

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:32 Facebook

A falta de consenso relativamente às decisões políticas da administração de Donald Trump não se estende apenas à população. Por vezes, estas criam algum desconforto dentro do próprio seio familiar do presidente dos Estados Unidos. Recentemente, Ivanka Trump considerou a "separação das famílias" como um "ponto negativo" e a comediante Amy Schumer lançou-lhe um apelo.

Depois da filha de Donald Trump, uma das conselheiras seniores da Casa Branca, ter admitido no início deste mês, durante um evento em Washington, que não concorda com as políticas impostas pelo pai contra os imigrantes e ter salientado este como um "ponto negativo" da atual administração a separação das famílias, Amy Schumer aproveitou o facto de Ivanka ser uma das suas seguidoras no Instagram para lhe dirigir uma mensagem.

Através de um texto partilhado na sua conta naquela rede social, a estrela de televisão norte-americana identificou a empresária, de 36 anos, e começou por relembrá-la que, embora tenha articulado o seu discurso no passado, a "crise" a que ela se referiu é presente e está a decorrer neste preciso momento nos Estados Unidos.

Conhecida pelas suas atuações em stand up comedy e algumas entrevistas que já deu em talk shows de grande audiência, como é o caso do programa "The Ellen DeGeneres Show", Schumer recorreu mesmo à informação numérica para descrever o drama da separação das famílias e denunciou vários casos que terão ocorrido durante o processo.

"Há 572 crianças que não foram reunidas. Uma criança morreu após a separação. Aproximadamente 400 pais foram deportados sem os seus filhos. Houve várias alegações de abusos físicos e sexuais na detenção. Houve drogas psicotrópicas administradas às crianças sem o consentimento dos pais", nomeou.

A comediante, de 37 anos, recordou ainda a filha do presidente dos EUA Donald Trump que "esses abusos ocorreram sob a vigia do pai e sob a liderança da secretária [de Segurança Nacional dos Estados Unidos] Kirstjen Nielsen" e por isso pediu a Ivanka não só que ajude a acabar com "esses abusos racistas, desumanos e inconscientes", mas ainda para intervir contra a também advogada: "Exigimos que peça a renúncia da secretária Nielsen!".

O texto, escrito durante a madrugada desta terça-feira, reúne até agora perto de 150 mil "gostos" no Instagram e, além da identificação deixada por Amy, são muitos os internautas que também referenciaram o nome de Ivanka Trump na caixa de comentários, para que esta tenha acesso à publicação, mas até agora desconhece-se qualquer resposta da empresária.