Ana Brito e Cunha festeja o primeiro aniversário do filho

Ana Brito e Cunha estreou-se na maternidade aos 41 anos. Um ano depois, celebra ao lado do marido, Afonso Coruche, o primeiro aniversário do único filho. "Que venham muitos mais", pede a atriz.

Foi um filho muito desejado e, agora que o têm nas mãos, vivem uma "experiência única e maravilhosa". Ana Brito e Cunha e Afonso Coruche comemoraram, esta sexta-feira, o primeiro ano de vida de Pedro Afonso.

A mãe assinalou a data nas redes sociais com a partilha de uma fotografia tirada ao bolo de aniversário do bebé. Na descrição, escreveu: "Um ano do meu amor Pedro Afonso. Que venham muitos mais."

Ana Brito e Cunha revelou recentemente, em declarações à imprensa, que a estreia na maternidade está a ser encarada como "um mundo novo", aprendendo "uma lição a cada dia que passa". "Estou aqui para o que der e vier", garantiu a atriz.