Ana Brito e Cunha reage à morte da mãe, o seu "porto seguro"

A atriz Ana Brito e Cunha pronunciou-se publicamente sobre o falecimento da mãe, cerca de três semanas depois do seu desaparecimento. Ana Espírito Santo morreu aos 75 anos vítima de doença prolongada.

A notícia da morte da mãe de Ana Brito e Cunha foi dada a 7 de março, mas só esta segunda-feira à noite a atriz reagiu abertamente, para os seus seguidores do Instagram, ao perecimento do seu "porto seguro".

"O meu enorme privilégio de te ter tido como Mãe. Obrigada, minha 'mammitis'. Toma conta de nós", escreveu a atriz nesta rede social como legenda de uma fotografia da sua progenitora. Um simbolismo de "amor puro", acrescentou Ana Brito e Cunha.

Na mesma noite, e através do mesmo meio, a intérprete de 42 anos voltou a dividir com o seu público um registo fotográfico de Ana Espírito Santo, desta vez ao lado do tio da atriz, também já falecido. "Dois irmãos que não se largam. Nem no céu", referiu.

A mãe de Ana Brito e Cunha sucumbiu a um cancro e deixou, para além da atriz, outros três filhos, Patrícia, João e Tiago.