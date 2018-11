Ana Guiomar concretiza sonho do avô e emociona fãs

Dúlio Silva Hoje às 14:26 Facebook

Ana Guiomar confidenciou, este sábado, um desejo de "há muito tempo" do seu avô. A atriz concretizou-o, juntamente com o seu irmão, e dividiu a experiência com o público que a segue no Instagram.

O Museu dos Coches, em Lisboa, serviu de cenário para a concretização de um sonho do avô de Ana Guiomar. Um lugar ao qual, "há muito tempo", o seu familiar lhe "pedia para ir", porque "queria ver de perto a beleza daqueles veículos". "Tudo o que é ou foi feito à mão o fascina", justificou a atriz.

A mensagem foi publicada, este sábado, no perfil de Instagram da artista e vem acompanhada de uma fotografia que assinala a ocasião. Além do avô de Guiomar, vê-se também a avó, que só se juntou ao grupo "depois de alguma insistência", por ser "mais recatada" e porque "gosta de estar em casa".

"Sabem por que decidiu vir?", questionou a namorada do também ator Diogo Valsassina. "Porque não queria desapontar os netos".

No final, uma afirmação dirigida ao irmão: "A sorte que temos em ser netos, Leonardo".

O gesto da intérprete, considerada uma das melhores atriz da sua geração, emocionou os fãs que a seguem naquela plataforma da Internet. Entre os vários comentários já feitos, lê-se, a título de exemplo: "E que orgulho devem ter dos netos que tanto os amam".

"É amor", resumiu, por sua vez, a colega e amiga Débora Monteiro.