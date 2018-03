Ana Rita Clara anuncia fim do seu casamento com Hugo Madeira

Nuno Azinheira Hoje às 17:49 Facebook

Está confirmado. Depois dos rumores dos últimos dias, a apresentadora da SIC confirmou esta terça-feira estar separada do médico dentista Hugo Madeira, de quem tem um filho de um ano e meio.

Num texto publicado esta tarde no seu blogue, Ana Rita Clara, 39 anos, assume que está separada do homem por quem se apaixonou e com quem se casou em 2014, em Formentera, Espanha.

Leia o comunicado na íntegra:

"Vivi uma relação de 6 anos muito feliz que se transformou numa bonita amizade.

Estamos separados enquanto casal mas unidos para sempre pelo nosso filho. O Caetano é fruto do grande amor que vivemos e honra a nossa História. Será sempre a nossa prioridade e em todos os momentos. E o Hugo um grande amigo.

Agradecemos o carinho de todos os que fizeram parte deste capítulo que agora encerramos e para o qual pedimos respeito."