Ana Rita Clara goza sol e mar de Cabo Verde

Contrariando as baixas temperaturas que se fazem notar em Portugal, a apresentadora Ana Rita Clara partilhou com os seus seguidores uma fotografia sua em biquíni, aproveitando o sol e o mar de Cabo Verde.

A comunicadora, de 39 anos, envia dessa região "boas energias" para os portugueses, que enfrentam condições climatéricas bem diferentes das que Ana Rita encontrou em Cabo Verde. A apresentadora da SIC Mulher lembra, em tom de brincadeira, que em Portugal "o tempo não está nada simpático".

É "Impossível resistir a este sol e a este mar...", refere ainda Ana Rita Clara na legenda da fotografia que dividiu, este sábado, com quem a segue na rede social Instagram. No registo, a profissional de Carnaxide surge em biquíni, evidenciando as suas curvas.

Elogios para a apresentadora não faltaram, havendo quem a designe de "deusa". Esta passagem por Cabo Verde não foi em família, já que o marido, o médico-dentista Hugo Madeira, e o filho ficaram por Portugal. O casal é pai de Caetano, nascido em setembro de 2016.