Andreia Rodrigues emocionada lembra abortos: "Era mãe mas deixei de o ser"

Dúlio Silva Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Andreia Rodrigues sentou-se no sofá de "Júlia" para conversar com a apresentadora que dá nome ao programa da SIC acerca dos dois abortos espontâneos que sofrera em 2016 e 2017. "Amei aquelas crianças que perdi", confessou, em lágrimas, a mulher de Daniel Oliveira.

Duas semanas depois de ter revelado no seu blogue que sofrera dois abortos espontâneos, Andreia Rodrigues abriu o livro, esta terça-feira, numa entrevista concedida a Júlia Pinheiro, o seu "colo" durante este processo. "Estou-te muito grata", sublinhou Andreia, em lágrimas e abraçada à colega e amiga.

Durante a conversa, a companheira de Daniel Oliveira revelou que o primeiro aborto espontâneo acontecera em 29 de abril de 2016, às oito semanas de gestação. Era uma gravidez de gémeos, confessa agora.

"Tinha feito uma ecografia que me tinha mostrado que os gémeos não havia batimentos. A seguir, tinha uma produção fotográfica, que fiz, e depois fui apresentar o 'Grande Tarde'", contou a apresentadora, que reviu, durante a emissão do programa "Júlia", as imagens da sua entrada em estúdio nesse dia.

O sorriso, em frente à câmara, disfarçava uma dor incalculável. "Temos de desempenhar o nosso papel (...) Só o poderia fazer se não mostrasse fraqueza", frisou, com as lágrimas a escorrerem-lhe no rosto, acrescentando que foi no trabalho que conseguiu "anestesiar-se".

"A expulsão natural [do feto] não aconteceu". E Andreia Rodrigues teve de ser internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. "Ao meu lado, ouvia os bebés que tinham acabado de nascer a chorar e eu estava lá para tirar os meus", salienta.

Andreia, hoje com 34 anos, recusou-se "a ficar em casa". Em antena, continuou a apresentar o "Grande Tarde" ao lado de João Baião. "Precisava de exorcizar aquela dor."

"Era mãe mas deixei de o ser"

O pesadelo voltou a ser vivido um ano depois, já o "talk show" vespertino tinha terminado e Andreia preparava o casamento com Daniel Oliveira, apresentador e atual diretor-geral de Entretenimento da Impresa, que detém a SIC. Estava grávida há dez semanas, mas a vida voltava a desafiá-la.

"Era mãe mas deixei de o ser. (...) Amei aquelas crianças que perdi", sublinha a comunicadora.

Confessa que, na altura, os sentimentos de "culpa" e "vergonha" lhe assombraram. Mas rapidamente percebeu que "a vida tem de continuar". "Não é isso que nos define enquanto mulheres. Percebi isso e tornou-me numa mulher mais forte."

Filha tem quatro meses

A 30 de maio do presente ano, nasceu Alice, o primeiro fruto do casamento de Daniel e Andreia. O casal conheceu-se nos bastidores da estação de Carnaxide, era ela uma das anfitriãs do magazine "Fama Show" e ele o autor e coordenador do programa. Oficializaram a sua relação após sete anos de namoro.