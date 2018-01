Andreia Rodrigues felicita Daniel Oliveira: "O melhor ainda está a chegar!"

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:53 Facebook

Twitter

Andreia Rodrigues recorreu às redes sociais para se declarar ao marido, Daniel Oliveira, que esta terça-feira celebrou o 37.º aniversário. O casal aguarda a chegada do primeiro fruto da sua relação.

Numa mensagem partilhada nas suas contas de Instagram e Facebook, a apresentadora da SIC assume-se feliz ao lado do homem que conheceu em 2011, quando era uma das caras do magazine "Fama Show" e ele já estava à frente do "Alta Definição", acumulando a condução do programa de entrevistas com a coordenação dos dois formatos.

Andreia Rodrigues, de 33 anos, diz que "o melhor ainda está a chegar". "Celebrar a vida contigo, ao teu lado! Sempre! É tão especial! Parabéns meu amor pelos teus 37 anos de vida", escreveu a profissional da estação de Carnaxide na mensagem que dirigiu à sua cara-metade, esta terça-feira, dia em que Daniel Oliveira comemorou o 37.º aniversário.

A acompanhar a declaração de amor, uma fotografia captada no dia 24 de junho do ano passado, quando o par oficializou a sua relação numa cerimónia íntima que decorreu no hotel Palácio de Seteais, em Sintra.

Daniel e Andreia têm mais do que motivos suficientes para celebrar o ano de 2018, aquele em que ambos se estreiam na maternidade. O casal anunciou a primeira gravidez da apresentadora há menos de um mês, revelando que esperam a chegada de uma menina.