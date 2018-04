Andreia Rodrigues lança livro rodeada de amigos e familiares

Nuno Azinheira Hoje às 18:55 Facebook

Várias caras conhecidas marcaram presença, esta terça-feira, na apresentação do novo livro "Coisas Minhas, Coisas Nossas", de Andreia Rodrigues, em Lisboa.

A apresentadora da SIC, que está a cerca de dois meses de ser mãe pela primeira vez, tirou um tempo do seu descanso antes do parto para estar presente no lançamento do seu "planner" (agenda prática), um "complemento" físico do seu blogue Coisas Nossas.

A comunicadora, de 33 anos, frisou que é "importante partilhar novos projetos", principalmente quando se procura "inspirar" e "facilitar" a chegada de "informação" que nem todas as pessoas têm acesso no dia-a-dia.

"Quando foi lançado o desafio por parte do Clube do livro da SIC para fazer alguma coisa que estivesse relacionada com o blogue achámos que faria todo o sentido passar para o papel", acrescentou Andreia, durante o evento que se realizou na loja Fnac, do centro comercial Colombo.

"Coisas Minhas, Coisas Nossas" reúne ideias práticas de planeamento, dicas úteis para o quotidiano e até receitas culinárias. Uma espécie de agenda para dias mais ativos e organizados.

Daniel Oliveira, 37 anos, não podia faltar ao lançamento da mulher. E garantiu que não mexeu em "nada" que tivesse influência no resultado final do "planner", até porque é uma área que confessou não dominar. "Ela não precisa da minha ajuda, quando muito posso aprender com o livro", disse em tom de brincadeira.

Entre as caras conhecidas e familiares que marcaram presença esteve ainda Júlia Pinheiro. A diretor de conteúdos da SIC foi convidada para se sentar ao lado de Andreia Rodrigues, e Manuel Fonseca, diretor da editora Guerra & Paz, para tecer umas palavras sobre a futura mãe de Alice, a bebé que está quase a nascer fruto do seu relacionamento, de oitos anos, com Daniel.

A apresentadora, de 55 anos, revelou que é "completamente desorganizada", ao contrário da autora. O facto de levar uma vida profissional "difícil" e ocupada, faz com que seja o seu marido, Rui Pego, a organizar a sua agenda. "Casei-me com uma Andreia", brincou Júlia.

