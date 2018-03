Andreia Rodrigues revela barriga de grávida

Nuno Azinheira Hoje às 12:14 Facebook

A apresentadora da SIC voltou a partilhar uma fotografia sua de perfil, em que é visível o crescimento da sua barriga, agora que a profissional já entrou no terceiro trimestre de gravidez.

Apesar de nem Andreia nem Daniel Oliveira terem revelado os meses de gravidez e a data esperada do parto, Alice, a primeira filha do casal, deverá nascer no final da Primavera. E, assim sendo, a silhueta de Andreia Rodrigues começa a tornar as formas normais para este estado de graça.

Numa fotografia publicada esta segunda-feira no Instagram, a apresentadora diz-se "pronta para mais uma semana", na tradicional "foto de elevador".

Os seguidores foram rápidos a fazer elogios à silhueta de Andreia Rodrigues. "Mãe lindona", "que grávida tão bonita" e "Gosto mt de si acho k é um ser humano exemplar" foram alguns dos mimos que a apresentadora recebeu dos seguidores.

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, subdiretor de programas da SIC e diretor da SIC Caras, casaram-se a 24 de junho do ano passado, no Palácio de Seteais, em Sintra, numa cerimónia privada, embora repleta de figuras públicas amigas do casal.