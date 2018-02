Andreia Rodrigues: "Saber que estou a gerar um ser é algo mágico"

Nuno Azinheira Hoje às 16:43 Facebook

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira preparam-se para receber a primeira filha no final da primavera. A apresentadora da SIC aguarda com tranquilidade a chegada da bebé Alice.

A apresentadora, e mulher do subdiretor da SIC e diretor da SIC Caras, que esteve presente esta quarta-feira na festa do 10º aniversário do "Fama Show", em Lisboa, revelou à comunicação social que está a viver "naturalmente" a sua primeira gravidez.

"A ansiedade não adianta de nada. Estou tranquila e as coisas estão a correr bem. É ir vivendo dia à dia, mês a mês, ir curtindo a gravidez e lidar naturalmente com o que acontecer daqui para a frente. É fantástico perceber que temos vida dentro de nós. Saber que estou a gerar um ser é algo mágico", disse Andreia Rodrigues, que adiantou estar a viver esta experiência ao lado de um "ser humano fantástico".

Os desafios que se avizinham não assustam a comunicadora, de 33 anos, que foi eleita Miss Portugal em 2008. "Espero ser uma boa mãe. Mas só quando o somos efetivamente é que percebemos o tipo de pais que seremos. Quando nasce um filho, nós nascemos enquanto pais. Estamos a aprender a ser pais. Só quando as questões aparecerem é que saberei responder", disse.

"Há coisas que são essenciais e que enquanto mãe quero passar à minha filha. Tem que ver com os valores, o facto de ela sonhar e fantasiar, mas ao mesmo tempo conseguir manter os pés assentes na terra. Criar uma menina solidária que goste mais de gostar do que outra coisa qualquer, que seja uma menina que respeite os outros", sublinhou Andreia Rodrigues, durante a festa da SIC, no Martini Terraza.

O casal manteve em segredo o nome da filha até esta semana, tendo Andreia anunciado o nome de Alice numa entrevista à revista "Caras". No mês passado, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira partilharam nas redes sociais uma fotografia de duas pantufas cor-de-rosa, com a descrição: "Estamos todos à tua espera, filha!".