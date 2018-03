Anel de brilhantes levanta rumores sobre noivado de Sharon Stone

Nuno Azinheira Hoje às 15:29 Facebook

A atriz Sharon Stone foi apanhada pelos "paparazzi" numa escapadinha romântica com o seu namorado, e um anel suspeito no dedo. As fotografias que caíram na internet causaram a dúvida entre os seus fãs.

Sharon Stone, de 60 anos, terá dito que sim a Angelo Boffa, o seu atual companheiro. Segundo a revista "People", os dois foram "apanhados" numa praia em Miami, num clima cúmplice aos beijos.

Como é possível ver nos registos fotográficos apresentados pela imprensa internacional, que se tornaram virais nas redes sociais, enquanto a atriz esteve na praia, utilizou um anel brilhante na sua mão esquerda.

O acessório de Sharon Stone causou grandes dúvidas entre os seguidores sobre a possibilidade de estar noiva de Angelo Boffa, de 41 anos. Até ao momento, nenhum dos dois emitiu qualquer declaração.

Caso este casamento venha a acontecer, será o terceiro de Stone, depois de estar casada com o produtor Michael Greenburg, entre 1984 e 1990, e Phil Bronstein, entre 1998 e 2003.

A artista, que nasceu na Pensilvânia, saltou para a ribalta depois de protagonizar o primeiro filme da saga "Instinto Fatal", em 1992. Ao longo da carreira, arrecadou ainda diversos prémios, com destaque para Globo de Ouro de Melhor Atriz, em 1996.