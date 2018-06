Angelina Jolie celebra 43 anos de talento e elegância

João Manuel Farinha Hoje às 14:45 Facebook

Venceu um Óscar por "Vida Interrompida", virou estrela com "Tomb Raider" e encontrou o amor em "Mr. & Mrs. Smith". Angelina Jolie é uma das atrizes mais marcantes da sua geração e completa 43 anos esta segunda-feira.

Popular, solidária, por vezes polémica e uma das mulheres mais desejadas de Hollywood, assim é Angelina Jolie. Aos 43 anos, a filha dos atores Jon Voight e Marcheline Bertrand há muito que deixou para trás a imagem de "bad girl" e é hoje uma mulher dedicada aos filhos, ao trabalho e às causas sociais.

Estreou-se no cinema pela mão do pai, quando tinha apenas sete anos, e desde logo percebeu qual seria a sua vocação. Trabalhou como modelo e ascendeu ao topo de Hollywood na viragem do século, altura em que se casou com o ator Billy Bob Thornton. Os dois formaram um dos pares mais excêntricos de Hollywood mas foi ao lado de Brad Pitt que, anos mais tarde, a atriz encontrou estabilidade.

O casal esteve junto durante mais de uma década (2005-2016) e construiu uma família numerosa. Aos filhos adotivos Maddox, de 16 anos, Pax, de 14, e Zahara, de 13, juntaram-se Shiloh, de 11, e os gémeos Vivienne e Knox, de nove, os três filhos biológicos de ambos.

Durante o mesmo período, Jolie protagonizou alguns dos seus maiores sucessos cinematográficos, como "A Troca", "Salt", "O Turista" ou "Maléfica". Antes, já se havia tornado Embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, cargo do qual não abdica e ao qual dá uma enorme importância.