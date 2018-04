Angelina Jolie e Brad Pitt chegam a acordo quanto ao divórcio

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:44 Facebook

Um ano e meio depois de se terem separado, Angelina Jolie e Brad Pitt parecem ter chegado a acordo quanto aos termos do divórcio, com a atriz a permitir que o ex-marido passe mais tempo com os filhos.

Anunciaram a separação a 20 de setembro de 2016 e desde então têm travado uma batalha judicial no que à custódia dos filhos e à divisão de bens diz respeito. De acordo com vários órgãos de comunicação norte-americanos, o ex-casal terá finalmente declarado tréguas e o divórcio deverá avançar em breve.

Citada pelo "The Sun", uma fonte próxima da atriz afirma que "os termos do divórcio foram acordados e estão a ser finalizados pelos advogados de ambas as partes". A mesma fonte revela que o principal diferendo dizia respeito aos seis filhos do casal, cuja custódia a atriz terá aceitado partilhar.

"Ambos decidiram que era crucial para as crianças que eles tivessem uma relação de respeito. Concordaram em partilhar a custódia e em resolver em conjunto questões logísticas de trabalho e viagens", revela.

Recorde-se que aquando do anúncio da separação, surgiram rumores de que Brad Pitt se tinha envolvido num confronto físico com o filho mais velho, Maddox, durante uma viagem de avião. O boato nunca foi confirmado mas foi apontado como o motivo que levou Angelina Jolie a pedir que Pitt se afastasse dos filhos: Maddox, de 16 anos, Pax, de 14, Zahara, de 13, Shiloh, de 11, e os gémeos Vivienne e Knox, de nove.

Apesar das aparentes tréguas, fontes próximas do ex-casal sensação garantem que a reconciliação está posta de parte, ainda que Brad Pitt se tenha esforçado para resolver os problemas relacionados com o consumo de álcool.