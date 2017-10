Angelina Jolie ofereceu-se para ajudar a capturar criminoso de guerra

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo uma notícia avançada pelo "The Sunday Times", Angelina Jolie foi contactada pelo ex-procurador do Tribunal Penal Internacional para que ajudasse a capturar um criminoso de guerra africano. A atriz sugeriu montar-lhe uma armadilha.

As notícias surgem com base nos mais de 40 mil documentos e emails privados encontrados pelo site de pesquisa francês Madiapart, a que o "The Sunday Time" teve acesso e que revelam que o ex-procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, recorria à ajuda de várias estrelas de Hollywood para resolver conflitos internacionais.

De acordo com alguns dos emails enviados a partir do TPI, a atriz Angelina Jolie seria uma das celebridades contactadas e ter-se-ia oferecido para ajudar a capturar Joseph Kony, um dos maiores criminosos de guerra em África.

As conversações terão ocorrido há cerca de cinco anos com o então procurador do Tribunal, que pretendia que a atriz e, o na altura marido, Brad Pitt, se unissem às forças especiais norte-americanas para ajudar a prender Kony, na República Centro-Africana.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Num email enviado por Moreno Ocampo, este afirma que Jolie tinha tido a ideia de convidar Kony para jantar e então prendê-lo. A troca de correspondência acabou por ser interrompida devido aos avanços amorosos por parte do procurador, levando a atriz a deixar de responder.

De entre os vários contactos surgem nomes como os dos atores George Clooney e Sean Penn, bem como o de Pamela Kerr, mulher do fundador do eBay, Pierre Omidyar.