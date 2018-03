Angelina Jolie sobre o envelhecimento: "Amo. Significa que estou viva"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:22 Facebook

Considerada uma das atrizes mais bonitas de Hollywood, Angelina Jolie falou sobre o processo de envelhecimento. Diz que "ama" ver-se ao espelho porque isso significa que está "viva".

A sua imagem, adianta, reflete a sua família, em especial a sua mãe, com quem diz estar "parecida". É assim que Angelina Jolie se vê quando se olha ao espelho. Uma imagem de que gosta por significar vida.

"Vejo que estou parecida com a minha mãe. Isso dá-me uma sensação boa", contou à revista "InStyle". Marcheline Bertrand, a progenitora de Jolie, morreu em 2007, com 56 anos, vítima de um cancro nos ovários. "Vejo a minha família no meu rosto", prosseguiu a ex-mulher de Brad Pitt, de 42 anos.

Além disso, a intérprete gosta de assistir aos sinais de envelhecimento do seu corpo. "Significam que estou viva, que estou a viver", completou.