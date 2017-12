Ângelo Rodrigues vestiu-se de Pai Natal para surpreender a mãe

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:50 Facebook

Ângelo Rodrigues tem estado a passar uma temporada no Brasil, mas não quis deixar de estar com a família no dia de Natal. Rumou ao Porto sem dizer à mãe, que surpreendeu em vésperas de Natal em plena Avenida dos Aliados.

A brincadeira foi partilhada pelo ator nas redes sociais. "A minha mãe não sabia que eu estava em Portugal. Então vesti-me de Pai Natal em plena Avenida dos Aliados para surpreendê-la", escreveu Ângelo Rodrigues na legenda de um vídeo que registou o momento.

Ângelo Rodrigues tem estado na América do Sul a trabalhar como guia turístico, uma experiência que resultou de uma proposta de uma agência.