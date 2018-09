Anitta anuncia que está divorciada de Thiago Magalhães

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

A cantora que deu um dos espetáculos mais aguardados da edição deste ano do Rock in Rio Lisboa anunciou, através dos seus agentes, que o casamento com Thiago Magalhães chegou ao fim.

Apaixonaram-se em julho do ano passado e trocaram juras eternas de amor em novembro. Passados dez meses, Anitta e Thiago Magalhães deram por terminado o seu casamento.

A notícia foi dada através dos representantes da cantora brasileira, de 26 anos, que através de comunicado garantiu que "a decisão foi tomada de comum acordo" e que "a amizade, a admiração e o carinho" entre a artista e o empresário, com a mesma idade, "permanecem".

Anitta e Thiago Magalhães tinha-se casado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, depois de se conhecerem, quatro meses antes, nos bastidores do programa "Música Boa ao Vivo", que a cantora conduzia no canal Multishow.