Anitta e Rita Ora preparam dueto e levam fãs à loucura

Os fãs das duas cantoras começaram a especular sobre uma possível música conjunta e podem muito bem ter razão. Anitta e Rita Ora publicaram várias imagens juntas, bem como na companhia de dois compositores.

É praticamente certo que a brasileira Anitta e a britânica Rita Ora estão a preparar um tema conjunto. As duas intérpretes reuniram-se com dois compositores num estúdio em Miami, nos Estados Unidos, e deixaram os fãs em êxtase com as fotografias publicadas este sábado nas redes sociais.

"O meu coração não aguenta" ou "'feat' do século" foram alguns dos comentários feitos à imagem partilhada por Rita Ora. Por outro lado, numa das publicações de Anitta, houve quem não reconhecesse a cantora britânica e a tivesse confundido com outro nome da música pop: "A outra mulher parece ser a Madonna, mas não tenho certeza."

Justin Quiles, um dos compositores que esteve no estúdio, tratou de confirmar aquilo que já parecia certo, ao escrever no Instagram que está uma "grande música a caminho".