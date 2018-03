Anjo da Victoria's Secret lamenta ter promovido imagem pouco saudável

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:21 Facebook

A modelo australiana Bridget Malcolm pediu desculpa aos fãs por ter promovido, ao longo dos últimos anos, "hábitos alimentares pouco saudáveis". Confessando ter sofrido de dismorfia corporal, o ex-anjo falou da sua experiência.

Recentemente, anunciou que estava prestes a colocar as balanças e as fitas métricas de lado. Bridget Malcolm, modelo de 26 anos, já tinha prometido mudar o seu estilo de vida e deixar de se preocupar com o peso.

Enquanto anjo da Victoria's Secret, para quem desfilou entre 2015 e 2016, a jovem manteve, por vários anos, hábitos alimentares pouco saudáveis. A obsessão com a forma física levava-a a passar horas no ginásio, de forma a tornar-se ainda mais magra.

Hoje, Bridget reconhece estar arrependida pelo estilo de vida que seguia, que chegou a ser motivo de duras críticas por parte dos fãs, que a acusavam de promover a anorexia através das fotografias e vídeos partilhados nas redes sociais.

Num texto publicado no seu blogue pessoal, a manequim começou por pedir desculpas, confessando ter tido uma atitude incorreta. "Eu acreditava mesmo que estava a fazer a coisa certa para a minha saúde e bem-estar", justificou-se.

Relatando as consequências do problema que teve de enfrentar, a dismorfia corporal, a jovem admitiu que na altura não era de forma algum "um exemplo a seguir". "Eu era extremamente ativa, por vezes treinava duas a três horas por dia, já que achava que ia ficar em forma".

No entanto, se alguém simplesmente lhe oferecesse alguma coisa que não tinha planeado comer, "ficava tão nervosa e com medo de o fazer que quase ficava doente por preocupação".

Agora, assume ter agido de forma errada e garante já ter dado os primeiros passos para mudar. A sua força de vontade levou-a a adotar novos hábitos, revelando já ter ganho algum peso.

"Pela primeira vez, olho ao espelho e sei que realmente sou a pessoa que ali está refletida. É a primeira vez que me lembro de gostar do meu corpo", confessa.