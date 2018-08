Anne Hathaway e Mandy Moore celebram 17.º aniversário de "O Diário da Princesa"

Hoje às 18:22 Facebook

O filme "O Diário Da Princesa" completou 17 anos este mês e Anne Hathaway e Mandy Moore, que participaram na longa-metragem, não deixaram de trocar "aplausos" entre si.

Em "O Diário Da Princesa", Mandy e Anne contracenaram como inimigas mas a hostilidade que tinham no grande ecrã não transparece na vida real. Moore partilhou uma fotografia nas redes sociais a propósito do 17.º aniversário da estreia do filme e as duas atrizes desfizeram-se em elogios.

"Pelos vistos o filme já se estreou há 17 anos. A Anne Hathaway já era uma estrela de cinema e eu apareci na estreia com um fato de ganga casual", escreveu Moore na rede social.

"A minha cara é a de quem tenta não deixar correr suor para cima de uma estrela pop. Estou tão feliz pela tua carreira. Vamos juntar-nos e atirar gelado uma à outra", respondeu Anne, numa alusão à mítica cena da longa-metragem na qual a sua personagem atira uma sobremesa à de Mandy.

"O Diário Da Princesa" abriu várias portas para a carreira de ambas as intérpretes. Mandy participa atualmente em "This Is Us" (NBC), tendo já sido nomeada para um Globo de Ouro, em 2016, pelo desempenho na aclamada série. Hathaway, por sua vez, ganhou um Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel no filme "Os Miseráveis".