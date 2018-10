Antiga estrela da Disney internada em clínica de reabilitação

NA Hoje às 12:48 Facebook

O ator norte-americano Orlando Brown, conhecido pela participação em "That's So Raven", da Disney Channel, foi internado, no domingo, numa clínica de reabilitação. A decisão surge depois de vários problemas com a justiça.

O internamento de Orlando Brown numa clínica de reabilitação já estaria pensado há vários meses, segundo noticia o site TMZ, mas não se consumou mais cedo porque o ator, de 30 anos, esteve preso até ao dia 1 de outubro por ter assaltado um restaurante.

A iniciativa partiu de um grupo de amigos de Brown e acontece depois de o intérprete se ter envolvido em diversos problemas com a justiça norte-americana. Além do assalto, foi detido no início do ano, após se envolver numa disputa familiar entre a namorada e a mãe desta e, em junho, foi apanhado pela polícia com vários tipos de droga em sua posse.

Orlando Brown nasceu em Los Angeles e ganhou fama ao interpretar o papel de Eddie em "That's So Raven", um programa juvenil emitido pela Disney Channel entre 2003 e 2007.