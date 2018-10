Antigo baixista dos 3 Doors Down condenado a 10 anos de prisão

Nuno Azinheira Hoje às 11:17 Facebook

Quatro meses depois de ter sido detido por alerta de violência doméstica, Todd Harrell foi condenado por posse ilegal de armas.

O antigo baixista do 3 Doors Down, uma banda norte-americana de rock alternativo, foi condenado, na passada quinta-feira, a dez anos de prisão por posse ilegal de armas, revelou este fim de semana o site TMZ

De acordo com a mesma publicação online, o músico tinha sido detido em junho último, depois das autoridades policiais do Condado de Jackson, no Mississipi, terem recebido uma denúncia que alertava para um caso de violência doméstica sobre a mulher.

Recebido o alerta, as autoridades deslocaram-se a casa de Todd Harrell e depararam-se com um conjunto de armas não declaradas e droga, tendo detido o antigo baixista dos 3 Doors Down.

Levado a julgamento, o músico foi condenado a dez anos, a pena máxima para esta tipologia de casos. Esta não é, aliás, a primeira vez que o artista tem problemas com as autoridades: em 2013 protagonizou um acidente de automóvel que provocou um morto e, um ano depois, foi detido por conduzir sobre o efeito de álcool.