Antigo mordomo de Diana sugere nome para bebé de Meghan e Harry

O antigo mordomo da princesa Diana já felicitou os duques de Sussex pelo anúncio da gravidez de Meghan Markle e, através da sua conta na rede social Twitter, sugeriu que o nome deveriam escolher caso o bebé real seja uma menina.

O comunicado do Palácio de Kensington que revelou a gravidez de Meghan Markle ainda não tinha sido divulgado e já as casas de apostas apresentavam os nomes que os duques poderiam escolher para o primeiro filho.

Isto porque no casamento da princesa Eugenie, realizado na sexta-feira passada, a mulher de Harry surgiu com um casaco estratégico, que tapava a zona do ventre, e reforçou os rumores sobre a possibilidade de estar grávida.

Esta quarta-feira, no entanto, não foram apenas os mais comuns dos internautas que deram seguimento às apostas relativamente ao nome do futuro bebé real, cuja gestação foi anunciada na passada segunda-feira. Paul Burrell, o ex-mordomo da princesa Diana, recorreu ao Twitter para dar a sua sugestão a Harry e Meghan Markle.

"Caros Meghan e Harry, muitos parabéns pelas maravilhosas novidades", começou por escrever Burrell num "tweet" naquela rede social, antes de lançar um desafio a Harry quanto ao nome a escolher.

"Se o bebé for uma menina, seja corajoso e chame-lhe Diana, algo que deixaria a sua mãe muito orgulhosa", pediu o antigo mordomo da ex-mulher do príncipe Carlos, que morreu no dia 31 de agosto de 1997 vítima de um acidente de automóvel em Paris.

O nascimento daquele (ou daquela) que ocupará a sétima posição na linha de sucessão ao trono só terá o seu sexo revelado publicamente (e consequentemente o nome) depois do seu nascimento, que está previsto para a primavera de 2019.