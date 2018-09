Antonio Banderas sobre Melanie Griffith: "Vou amá-la até à morte"

Carolina Morais Hoje às 09:43 Facebook

Antonio Banderas confessou numa entrevista que ainda é amigo íntimo da sua ex-mulher, Melanie Griffith, e que a considera família. E declarou-se: "Vou amar essa mulher até ao dia da minha morte."

Vinte anos de casamento não chegam ao fim sem, pelo menos, uma réstia de carinho. Antonio Banderas e Melanie Griffith são prova disso mesmo. Na "after party" dos prémios Emmy, esta segunda-feira, o "Entertainment Tonight" questionou o ator de 58 anos sobre a sua relação com a ex-mulher e a resposta não poderia ter sido mais enternecedora.

"A Melanie é minha grande amiga e acabou de me mandar uma mensagem. Ela lamenta imenso que eu não tenha ganhado um prémio. Vamos ver-nos esta semana, porque ela ainda é família", assegurou Banderas, que esteve nomeado para o Emmy de Melhor Ator numa Série Limitada ou Telefilme, pelo seu papel em "Genius".

A publicação norte-americana falou ainda acerca do susto que Griffith sofreu no início deste ano, quando lhe foi removido um cancro da pele na zona do nariz. Sobre a forma como lidou com a má notícia, declarou apenas: "Vou amar essa mulher até ao dia da minha morte."

Antonio Banderas e Melanie Griffith divorciaram-se em 2015, ao fim de quase duas décadas de casamento. Têm uma filha em comum, Stella, de 21 anos.

Apesar do eterno carinho que sente pela ex-mulher, o ator de "Zorro" encontrou novamente o amor ao lado de Nicole Kimpel, que o acompanhou na cerimónia dos prémios Emmy.