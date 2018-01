António Calvário recorda Madalena Iglésias como "uma grande amiga"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:36 Facebook

António Calvário lamenta a morte de "uma grande amiga", de "uma grande cantora e profissional". Madalena Iglésias morreu esta terça-feira.

António Calvário, primeiro vencedor do Festival da Canção, em 1964 com "Oração", recordou Madalena Iglésias "como uma grande cantora e profissional", que "deixou marca em várias gerações, as várias gerações que cantam as suas músicas". "Recordo as digressões que fizemos juntos, nos Estados Unidos, no Canadá... E os filmes que fizemos: 'Sarilho de Fraldas' e 'Uma Hora de Amor'", disse ao JN.

O cantor garante ter sido "das primeiras pessoas a ter conhecimento do estado de saúde da Madalena". "Sabia de tudo. A causa da morte penso que devem ser eles a revelar e não eu. O que posso dizer é que foi de doença prolongada", adiantou.

A Madalena foi uma profissional como não há. Mereceu a boa carreira internacional que teve, era uma profissional muito organizada, e a sua carreira acabou por ser mais reconhecida lá fora do que aqui

Calvário, de 79 anos, lamenta a perda de "uma grande amiga". "Éramos muito próximos e muito cúmplices, almoçávamos sempre que ela vinha a Portugal. A última chamada que lhe fiz foi no Natal e ela ligou-me a mim no fim do ano para me desejar um bom ano. Não há palavras para descrever a nossa amizade", afirmou.

Madalena Iglésias morreu esta terça-feira aos 78 anos numa clínica em Barcelona, Espanha. O velório realiza-se ainda hoje em Collserola, na Catalunha, a partir das 18h00 (17h00 em Portugal).