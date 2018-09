António Cordeiro diagnosticado com doença grave e incurável: "Quero viver cada momento"

Dúlio Silva Hoje às 18:55 Facebook

Num "testemunho íntimo e brutal", o ator António Cordeiro vai relatar, no sábado, o "momento dramático" que está a viver depois de ter sido diagnosticado com paralesia supranuclear progressiva.

É uma "doença grave e incurável, que vai condicionando progressivamente a fala e os movimentos" a "um dos atores que mais participações tem tido na ficção portuguesa". A descrição é feita por Daniel Oliveira, no Facebook, ao prometer aos espectadores uma entrevista imperdível no programa que conduz.

Na promoção da conversa com António Cordeiro, o intérprete de 59 anos explica que esta doença tem algumas semelhanças com a de Parkinson. "Tenho de reaprender tudo de novo: como é que devo andar, como é que devo falar, como é que me devo sentar..."

"Quero viver cada momento. Estou a viver este momento como se fosse o mais importante da minha vida. E é", resume António Cordeiro, que para Daniel é o retrato da "força de um homem em luta consigo mesmo".

O testemunho do ator vai poder ser escutado no sábado, no programa "Alta Definição", na SIC.