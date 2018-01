António Raminhos recria fotografia polémica de Madonna com a filha

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:59 Facebook

O humorista António Raminhos brincou com a fotografia recentemente publicada pela cantora Madonna, em que esta surge com a filha Lourdes Maria, recriando-a com a filha mais nova, Maria Leonor.

"Não percebo o escândalo da foto da filha da Madonna. É natural!", escreveu esta terça-feira o humorista na legenda de uma fotografia em que levanta os braços da filha mais nova, Maria Leonor, de um ano, cujas axilas surgem pintadas de preto, imitando pelos.

A imagem, que é uma reprodução da fotografia recentemente publicada por Madonna, em que Lourdes Maria surge com a depilação por fazer, fez rir os mais de 430 mil seguidores de Raminhos, que elogiaram a boa disposição do comediante.

"Mal vi ontem a publicação da Madonna, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: o Raminhos vai passar por aqui e vai fazer uma publicação sobre isto...", comentou uma internauta. "A tua filha tem mais pinta", disse outra fã de Raminhos.

Recorde-se que são várias as brincadeiras em que António Raminhos conta com a participação das filhas, o que resultou no espetáculo de humor "As Marias". O comediante é ainda pai de Maria Rita, de cinco anos, e Maria Inês de três, frutos do casamento com Catarina Raminhos.