Aos 50 anos, Josh Brolin dá as boas-vindas ao terceiro filho

Josh Brolin assinalou publicamente, este domingo, a chegada do seu terceiro filho. Este é o primeiro rebento do casamento de dois anos com a sua mulher, Kathryn Boyd.

O ator norte-americano, que integra o elenco do filme "Vingadores: A Guerra do Infinito", recebeu a sua filha Westlyn Reign Brolin, como fez questão de partilhar com os seguidores no seu perfil de Instagram.

Josh Brolin, de 50 anos, deixou uma mensagem de agradecimento pelo apoio que o casal recebeu ao longo da gravidez e esclareceu que o parto da bebé correu da melhor maneira possível.

"Senhoras e senhoras, gostaria de apresentar a minha menina Westlyn Reign Brolin (Bean). A mãe Kathryn esteve magnífica durante o parto e Bean é uma bebé completamente perfeita", começou por escrever a estrela de cinema, na descrição de um vídeo da recém-nascida.

"Sentimo-nos abençoados e agradecemos todo o amor e o apoio que recebemos durante a gravidez de todas as pessoas que participaram diretamente ou indiretamente nesta aventura", rematou.

Josh Brolin tinha anunciado, através da mesma plataforma, que a companheira, de 30 anos, estava grávida pela primeira vez de um filho seu. O ator é pai ainda de Trevor, de 30, e de Eden, de 24, fruto do casamento anterior com Alice Adair.