Aos 54 anos, Brigitte Nielsen está grávida do quinto filho

30 Maio 2018 às 16:09 Facebook

Twitter

Brigitte Nielsen, que esteve casada com Sylvester Stallone entre 1985 e 1987, anunciou que está à espera do seu quinto filho. A boa-nova foi divulgada através das suas redes sociais.

O casamento entre os dois terminou após dois anos, depois de o protagonista de "Rocky" ter sido apanhado pela manequim dinamarquesa na cama com outra mulher. No mundo do cinema, Brigitte Nielsen, que vai no seu quinto casamento, ficou conhecida pela participação em filmes como "Cobra" (1986) e "Red Sonja"(1985).

Há anos a lutar contra o vício do álcool, a atriz, de 54 anos, surpreendeu o mundo ao revelar que está grávida pela quinta vez. "A família vai aumentar", escreveu a modelo no seu perfil de Instagram, que fez acompanhar com uma fotografia sua.

Na secção de comentários surgiram alguns seguidores que duvidaram da credibilidade da publicação e apontaram que se tratava de um registo fotográfico antigo. O agente da profissional fez questão de esclarecer o clima de dúvida e confirmou a notícia à revista alemã "Bunte".

"Wow! Parabéns", "sempre tão bela! Boa sorte com tudo", "que estupenda mamã" e "meu Deus! Sim sim! Será que é menina desta vez?" foram algumas das mensagens de incentivo que a ex-mulher de Sylvester Stallone recebeu.

Recorde-se que Brigitte é mãe de quatro rapazes: Julian Winding, com 34 anos, Killian Marcus Nielsen, de 28, Douglas Aaron Meyer, de 25, e Raoul Ayrton Meyer Jr, com 23. Atualmente, está casada com Mattia Dessi, com quem oficializou a relação em 2006.